В Музейно-выставочном центре Реутова состоится интерактивная лекция

В музейно-выставочном центре городского округа Реутов пройдет лекция-интерактив и мастер-класс, под названием «Батик. От мастерства к мощному языку искусства». Мероприятие проведет Юлия Смирнова — автор работ, которые выставлены на экспозиции батика «Скорость и время. Монолог», недавно открывшейся в МВЦ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Художник откроет секреты необычного искусства. Программа встречи будет состоять из трех частей:

Батик, как ремесло. Истоки батика. Технология. Материалы и инструменты.

Современный батик. Виды росписи.

Батик в современном обществе. Доступность батика.

У посетителей будет возможность лично увидеть, как создаются необычные картины на ткани на мастер-классе. Планируется создать две работы:

экспериментальный батик, создание спонтанной композиции;

создание батика при помощи традиционных современных инструментов, городской пейзаж.

Отдельная часть встречи будет уделена вопросам зрителей, на которые Юлия Смирнова даст максимально развернутые ответы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.