В Можайском округе развернули 14-метровый триколор 18 марта

Патриотическая акция в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией прошла 18 марта на центральной площади Можайска. Участники развернули 14-метровый государственный флаг и выстроились в слово «Крым», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На центральной площади Можайска собрались несколько сотен человек — студенты Можайского техникума, волонтеры Подмосковья и представители старшего поколения. К акции присоединились депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и депутат совета депутатов Можайского муниципального округа Валерий Нагулин.

Выступающие напомнили о значении исторической справедливости и подчеркнули важность единства для будущих поколений. Одними из самых активных участников стали студенты, представители движения «Волонтеры Подмосковья» и юнармейцы.

Собравшиеся развернули 14-метровое полотно Государственного флага Российской Федерации. Кульминацией стало создание «живой» инсталляции — участники выстроились в слово «Крым».

«В такие моменты чувствуешь себя частью чего-то большого и настоящего. Держать в руках огромный флаг своей страны — это невероятная гордость. Эта дата для меня особенно значима, ведь прошло уже 12 лет с тех пор, как Крым воссоединился с Россией», — поделилась участница акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.