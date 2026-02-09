В Можайском округе растет поколение юных математиков

В 8 образовательных комплексах Можайского округа уже работают 22 специализированных математических класса, где учатся дети с 1 по 11 класс, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из ярких примеров — школа «Гармония» в Можайске. Здесь уже несколько лет успешно работают профильные классы, а в этом году открыли уникальное направление для пятиклассников. Ученики 5 «М» класса под руководством педагога Елены Левковской с интересом осваивают сложные темы.

«Мы продолжаем развивать это направление. В старших и подготовительных группах дошкольного отделения организован математический кружок „Игралочка“. А наши пятиклассники благодаря профессионализму преподавателя также уже успешно осваивают учебный материал. Елена Сергеевна дала им задание на лето. Его изучение способствовало подготовке детям к изучению новой программы именно с пятого класса», — рассказала директор образовательного учреждения Янина Кочергина.

Ученики рассказывают, к новой программе уже адаптировались. Егор Фадеев поделился, что сложные темы были, но сейчас пришло самое — главное, понимание предмета. А Елисей Банников уже определился с будущей профессией, он мечтает стать медиком, но уверен, математика ему обязательно пригодится.

В сельской флагманской школе «Перспектива» в селе Тропарево по запросу учеников открыли десятый математический класс. Несмотря на то, что в нем всего 13 человек, их цель — поступление в ведущие инженерные и экономические вузы страны.

Готовит ребят преподаватель Татьяна Самохвалова. Для работы по углубленной программе она прошла курсовую подготовку. Школьники изучают стандартные тем алгебры и геометрии. А также осваивают математический анализ, логику, теорию вероятности и другие элементы высшей математики.

«Учиться интересно и одновременно сложно. Я планирую сдавать профильные математику и информатику, потому что хочу связать с этим свою жизнь», — рассказал ученик 10 М класса Ярослав Сипачев.

Проект «Математические классы Подмосковья» показывает: талант есть везде. Главное — дать ему возможность раскрыться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.