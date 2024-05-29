В Можайском округе проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского

Общая площадь земель, которые подлежат обработке, составляет в этом году 4034,67 га. Согласно контрактам выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком пройдет в два этапа, первый будет завершен в срок до 20 июня, второй до 31 августа, передает пресс-служба администрации городского округа.

Предусмотрены химические и механические способы борьбы с этим растением. При составлении списка мест, которые подлежат обработке, учитывают проблемные участки исходя из данных территориальных отделов, специальных рейдовых осмотров, а также обращений граждан.

Отметим, что собственникам земельных участков, которые не проводят мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского, направляются предостережения со стороны муниципального земельного контроля. Только в прошлом году произрастание борщевика было подтверждено на 824 земельных участках. На 31 из них собственниками были проведены работы по уничтожению этого растения после выявления факта его произрастания. Еще раз напоминаем правообладателям о недопустимости нарушений требований законодательства по содержанию земельных участков и не проведению работ по уничтожению борщевика.

По фактам выявления произрастания борщевика можно обратиться по телефону 8(496-38) 74-622.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.