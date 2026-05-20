В Можайском округе проверяют готовность лагерей к лету

Комиссия администрации Можайского округа 19 мая начала проверку готовности пришкольных лагерей и баз отдыха к летней оздоровительной кампании. Особое внимание уделяют безопасности, санитарным требованиям и укомплектованности персонала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссию возглавила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная. В проверке участвуют начальник управления образования и отраслей социальной сферы администрации округа Светлана Катальникова, эксперт отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности Константин Кузьменко, а также сотрудник Росгвардии.

В округе работают 22 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, которые посещают 1288 детей. Кроме того, открыт детский оздоровительный лагерь на базе пансионата «Янтарь» и военно-исторический палаточный лагерь «Бородино».

В ходе инспекции специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и готовность учреждений к обеспечению безопасности. Сотрудникам лагерей провели внеплановый инструктаж и отработали алгоритмы действий при пожаре и угрозе террористического характера.

«Летняя кампания должна быть не только интересной, но и абсолютно безопасной. Наша главная задача заключается в том, чтобы исключить любые риски для здоровья детей», — прокомментировала итоги объезда Елена Заболотная.

Проверки продолжаются в ежедневном режиме. В работе также участвуют депутаты совета депутатов Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.