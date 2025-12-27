В Можайском округе прошла предновогодняя встреча с семьями участников СВО

В Можайском культурно-досуговом центре 25 декабря состоялась встреча с семьями наших можайских героев — участников специальной военной операции. В зале были и сами ветераны, защищавшие наше мирное небо и их самые близкие люди, родители, жены и дети. Для них это был вечер благодарности, памяти и поддержки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На мероприятие присутствовали - глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, благочинный Можайских церквей священник Иоанн Лобода.

Солисты и творческие коллективы КДЦ подарили гостям яркие музыкальные номера, заряжая всех предновогодним настроением. Появление Деда Мороза и Снегурочки стало радостным сюрпризом для детей и взрослых. Сказочные герои поздравили всех с наступающим праздником. Завершилась встреча душевным чаепитием и, конечно же, сладкими подарками для каждого ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», - подчеркнул губернатор.