В Можайском округе прошла патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с РФ

В Можайском округе прошла патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией. Ровно 11 лет назад в этот день президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России в статусе равноправного субъекта. За все это время полуостров прошел масштабный путь перемен, демонстрируя уверенное развитие во всех сферах, сообщает пресс-служба администрации округа.

18 марта на губернаторской площади собрались неравнодушные жители, студенты Можайского техникума, волонтеры и участники Молодежного парламента, чтобы принять участие в акции, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Ребята выстроились в географический контур полуострова и создали живую надпись «Крым». В патриотической акции приняли участие порядка 500 ребят, живой контур в свою очередь занял всю Губернаторскую площадь.

Таким способом, собравшиеся напомнили о важности патриотизма и сплоченности в обществе, вдохновляя других на активное участие в жизни нашей великой страны.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Тогда более 95% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав Российской Федерации. А 18 марта был подписан соответствующий договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.