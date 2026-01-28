В Можайском округе поздравили ветеранов-блокадников: история Веры Новиковой

В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Можайском округе навестили ветеранов-блокадников, проживающих на территории муниципалитета. Заместитель главы округа Мария Азаренкова и депутат местного Совета депутатов Александр Козлов поздравили с памятной датой Веру Александровну Новикову, пережившую блокаду ребенком, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вера Новикова родилась в Ленинграде в 1939 году. Когда кольцо блокады сомкнулось вокруг города, ей было всего два года. Ее отец трудился на знаменитом Путиловском (Кировском) заводе, а мать рыла окопы на подступах к городу. Дети оставались дома одни.

«В цехах вся техника, чертежи, все переплетено проводами. На случай, если немцы вдруг займут город, завод должны были взорвать. И — все, никакой документации, ничего не досталось бы врагу», — поделилась воспоминаниями Вера Александровна.

В мае 1942 года маленькая Вера вместе со старшим братом по «Дороге жизни» была эвакуирована в детский дом в Кировскую область. Она помнит, как ясельную группу погрузили в автомобиль с одной молодой сопровождающей. Сегодня в ее доме бережно хранится старая фотография, где она снята в те страшные годы.

Испытания, перенесенные в детстве, закалили характер Веры Александровны. После войны она посвятила себя семье и работе, став ветераном труда. Также она имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда» и другие награды.

«Такие встречи — не просто дань уважения. Это живая связь поколений и наша обязанность. История каждого блокадника — урок стойкости и любви к Родине, который мы обязаны сохранить», — отметила заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Всего в Можайском округе в настоящее время проживают пять ветеранов-блокадников. В памятный день каждому из них вручили цветы, подарки, поблагодарили за жизненный подвиг и пожелали крепкого здоровья и долголетия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.