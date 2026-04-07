В Можайском округе Подмосковья благоустроят четыре двора в 2026 году

Благоустройство дворов стартовало в Можайском округе по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы начались у дома № 26 на улице 20 Января в Можайске, всего в 2026 году обновят четыре дворовые территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайске приступили к комплексному благоустройству двора по адресу: улица 20 Января, дом 26. Здесь отремонтируют более 3,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия, включая внутриквартальные проезды. Также подрядчики обустроят новые парковочные карманы, заменят лавочки и урны и проведут озеленение. Сейчас на объекте демонтируют бордюрный камень. Работы ведутся по графику.

Всего в 2026 году в программу вошли четыре адреса: улица 20 Января, дом 26; улица 20 Января, дом 4 и улица Дм. Пожарского, дом 4а; улица Красноармейская, дом 1, улица Фрунзе, дом 8, улица Московская, дома 19 и 21; улица Желябова, дом 14.

На всех дворовых территориях запланирован ремонт проездов, создание новых парковок, замена малых архитектурных форм и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.