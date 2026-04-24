В Можайском округе около 100 жителей встретились с властями

Около 100 жителей Можайского округа приняли участие во встрече с представителями региональных и муниципальных властей во Дворце спорта «Багратион». Граждане задали вопросы по энергоснабжению, дорогам и общественному транспорту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече участвовали первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров, глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, начальник управления обеспечения безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Никита Носов, а также представители ресурсоснабжающих организаций и профильных подразделений администрации.

Жители обратились с вопросами, связанными с энергоснабжением, содержанием дорог и работой общественного транспорта. Одно из обращений касалось ремонта дороги и обустройства детской игровой площадки в деревне Перещапово. Денис Мордвинцев сообщил, что инициативу проработают совместно с профильными специалистами и сформируют план дальнейших действий.

«Мы с коллегами стараемся на системной основе привлекать к таким мероприятиям максимальное количество профильных специалистов. Такой подход позволяет жителям оперативно получать компетентные ответы и решать широкий спектр вопросов», — рассказал Денис Мордвинцев.

По каждому обращению участникам дали разъяснения. Часть вопросов удалось решить на месте, остальные взяли в работу. Следующую выездную администрацию планируют провести в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.