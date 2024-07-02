В Можайске завершена работа по программе «Пешком»

Работы по программе благоустройства пешеходных коммуникаций «Пешком» завершились в Можайском городском округе. Органы местного самоуправления заасфальтировали 3 дорожки протяженностью 514 метров, которые вели кратчайшим путем к часто посещаемым объектам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, благоустройство в этом сезоне проходило по следующим адресам: д. Ивакино, от д. 9 до д. 10; с. Сокольниково, ул. Школьная от д. 14 до контейнерной площадки; с. Тропарево, от ул. Садовая, д. 7, до ул. Советская, д. 16.

Выбор локаций происходил несколькими способами: по заявкам жителей, которые обращались в муниципалитет с просьбами обустроить тропы вблизи мест социальной инфраструктуры и места, где граждане сами прокладывали путь, сокращая путь по газону.

В прошлом году в городском округе были заасфальтированы дорожки в поселке Лесное, деревнях Клементьево и Горетово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.