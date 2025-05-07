В Можайске поклонились подвигу воинов-связистов в годы ВОВ

У мемориала можайцы и гости округа вспомнили тех, кто, рискуя своими жизнями под огнем, не просто передавали сообщения – они связывали фронт и тыл. Их работа часто была незаметной, но без нее не было бы победных сводок. Не зря именно связистов называли невидимым фронтом.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев на церемонии возложения цветов отметил, что переоценить важность работы связистов во время войны невозможно, ведь зачастую они погибали под вражеским обстрелом.

Почтить память связистов приехали и их современные коллеги – директор Центра космической связи «Сколково» Александр Крылов, генеральный директор Национального исследовательского центра телекоммуникаций имени М.И. Кривошеева генерал-майор Олег Иванов, генерал-лейтенант спецсвязи, советник руководителя Главного центра специальной связи Анатолий Мягков и председатель профсоюзной организации ПАО Ростелеком Вера Корукова.

Особые слова благодарности за подвиг во время войны были сказаны Владимиром Ковалевым - заслуженным связистом России, членом совета директоров Можайского муниципального округа, и человеком, который более 30 лет отработал в отрасли связи и прошел путь от монтера до руководителя. Именно по его инициативе в 2005 году в центре города появился первый в России памятник воинам-связистам.

Возложение цветом к мемориалу воинам-связистам стало данью памяти подвигу героев Великой Отечественной войны, которую нельзя забывать.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», - сказал губернатор.