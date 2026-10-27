В Можайске открыли скейт-площадку в парке «Ривьера»

Новая скейт-площадка открылась 26 октября в парке «Ривьера» в Можайске. На ней установили элементы для катания общей площадью 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Скейт-площадка стала частью благоустройства парка «Ривьера». Ее оборудовали для любителей активного отдыха с разным уровнем подготовки.

По индивидуальному проекту изготовили несерийные малые архитектурные формы: «Плаза разгонка», «Плаза», «Разгонка», «Угловая разгонка», «Фанбокс» и пять секций «Пол». Общая площадь элементов составляет 600 квадратных метров.

Для посетителей установили три скамьи, пять урн, четыре велопарковки по четыре места и три информационные стойки. На площадке также разместили четыре опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Освещение позволит кататься и в вечернее время.

В церемонии открытия участвовали директор парка «Ривьера» Александр Калинин и представитель подрядной организации, выполнившей работы. Они отметили, что площадку создали с учетом особенностей парка, чтобы посетители могли совершенствовать навыки катания и проводить время с друзьями.

Александр Калинин поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Можайского округа Дениса Мордвинцева за поддержку проекта и молодежных инициатив.

Посетителям напомнили о необходимости соблюдать установленные правила катания: это помогает защитить себя и окружающих от травм.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.