В Мособлкомлесе состоялось мероприятие, посвященное Дню работников леса

Накануне в Комитете лесного хозяйства Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику специалистов лесного хозяйства — Дню работников леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В нем приняли участие вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов, председатель Мособлкомлеса Алексей Ларькин, сотрудники Комитета и подведомственных организаций.

В ходе мероприятия 178 отличившимся специалистам лесного комплекса были вручены заслуженные награды.

С приветственным словом к собравшимся обратился Вице-губернатор Московской области Роман Каратаев. Он отметил, что в лесном хозяйстве Подмосковья сегодня происходят серьезные изменения. Реализуется пилотный проект «Здоровый и чистый лес», который направлен на решение ключевых задач, связанных с охраной окружающей среды и улучшение состояния лесных экосистем.

При поддержке правительства Московской области в деятельность лесного хозяйства Подмосковья активно внедряются передовые технологии, обновляется материально-техническая база, совершенствуются способы и методы проведения лесотехнических работ, оптимизируется организационно-штатная структура. Развивается внебюджетная деятельность за счет оказания коммерческих услуг и создания цехов переработки древесины в лесничествах.

«Московская область является примером организации лесного хозяйства. На нас смотрят представители других регионов и у нас с вами нет вариантов не выполнить поставленные задачи по сохранению и оздоровлению подмосковных лесов», — подчеркнул Роман Каратаев.

В заключение выступления он поздравил присутствующих и всех работников лесной отрасли региона с профессиональным праздником. Пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С приветственной речью перед собравшимися выступил заместитель главы Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов.

Он подчеркнул, что в лесном хозяйстве Московской области работают по-настоящему преданные делу люди, радеющие за приумножение и сохранение лесных богатств, их рациональное использование.

«Самые теплые слова поздравлений и искренней благодарности выражаю лесничим, инспекторам лесной охраны, лесным пожарным и всем труженикам леса, которые своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивают проведение лесовосстановительных работ, защищают леса от незаконных рубок, обеспечивают их рациональное использование, воспроизводство и защиту», — сказал Михаил Козлов.

В свою очередь начальник Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов отметил, что лесное хозяйство Подмосковья является маркером состоянии лесной отрасли страны в целом.

«Благодаря вашему неустанному труду, заботе, трудолюбию и мастерству лесные угодья Московской области сохраняют привлекательность и красоту, свой производственный потенциал, ежегодно прирастают массивами новых насаждений», — подчеркнул Алексей Чернышов.

С профессиональным праздником коллектив лесного комплекса региона поздравил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. Он поблагодарил работников отрасли за профессионализм и верность профессии.

Председатель Комитета отметил, что в текущем году благодаря усилиям сотрудников ведомства в текущем году площадь леса, пройденная огнем, по сравнению со среднепятилетними значениями уменьшилась в 1,9 раза, а площадь ликвидированных лесных пожаров в регионе опустилась в 3,7 раза ниже значения целевого показателя, установленного указом президента РФ.

Он добавил, что специалисты лесной охраны ведут круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах с использованием 140 видеокамер и 134 БПЛА, а также по 15 пешим маршрутам протяженностью около 3 тыс. км. Кроме того, осуществляется спутниковый мониторинг местности и авиапатрулирование.

Ведомство активно развивает и обновляет парк техники и объекты лесничеств. В настоящее время завершаются ремонтные и строительство 5 лесопожарных станций, закуплено и поставлено в срок 11 единиц спецтехники.

Повышается эффективность мер по сохранению лесов. Так площадь проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в 2025 году уже составила 6 тыс. гектаров, что на тысячу гектаров превышает плановые показатели прошлых лет.

В рамках санитарно-оздоровительных мероприятий убрано свыше 3,4 тыс. гектаров неликвидной древесины, вырублено более 5 тыс. аварийных деревьев.

Планомерно наращиваются объемы восстановления, агротехнического и лесоводственного ухода за лесными культурами. Выполнение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выполнен на 119,4%.

«Эти позитивные изменения позволяют еще более бережно и эффективно использовать наш лесосырьевой потенциал, формировать здоровую и безопасную экосистему в интересах граждан и устойчивого развития региона», — сказал Алексей Ларькин.

Председатель Мособлкомлеса подчеркнул, что перед работниками лесной отрасли Подмосковья по-прежнему стоят масштабные и ответственные задачи, основными из которых являются реализация комплексной программы «Здоровый и чистый лес», переход на механизацию лесотехнических процессов, внедрение современных технологий переработки неликвидной древесины, а также использование передовых цифровых решений в работе.

«Убежден, что ваша компетентность, настойчивость и целеустремленность, неизменно отличающие работников леса, помогут добиться реализации всех намеченных планов», — заключил Алексей Ларькин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.