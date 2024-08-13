В Мособлизбиркоме рассказали, как организаторы готовятся к выборам

В Подмосковье организаторы выборов продолжают работу с кандидатами и решают актуальные задачи, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома .

Сплоченная командная работа и собственные постоянно актуализирующиеся знания помогают организаторам выборов в Подмосковье эффективно готовиться к мероприятию.

Они продолжают формировать резервный состав УИКов, принимать решения о формах и тексте избирательных бюллетеней. Кроме того, организаторы сотрудничают с журналистами, а также обеспечивают работу службы заботы.

Для актуализации знаний им высылаются учебные материалы в специальные закрытые Telegram-каналы. Организаторы получают инструкции и рекомендации, информацию о сроках и действиях на разных этапах выборов. Кроме того, для них доступны обучающие видеоролики.

В августе организаторы выборов наиболее сосредоточены на такой теме, как составление списков избирателей и их подготовка к передаче в УИКи. Также они обучаются применению комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) в Московской области.

Эти темы особенно актуальны для председателей ТИК и системных администраторов ТИКов.

Выборы в Подмосковье пройдут 6–8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.