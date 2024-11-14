В Мособлдуме подвели итоги работы за октябрь фракции

В октябре 2024 года депутатами было проведено свыше 12 тысяч мероприятий. По словам Игоря Брынцалова, такой результат является самым высоким показателем с начала этого года.

«Основным направлением работы по-прежнему является поддержка участников специальной военной операции и их семей. В октябре местные коллеги охватили своим вниманием почти 4,5 тысячи семей, многихпосетили лично. В ходе общения с семьями поступило более 2 тысячвопросов, большинство из которых решили. Речь идёт о бытовой помощи, гуманитарной поддержке военнослужащих, а также решении вопросов здравоохранения, образования, ЖКХ», — пояснил Брынцалов.

Так, в Богородском и Лобне депутаты помогли семьям с ремонтом квартир. В Наро-Фоминске помогли родным бойца с переводом ребёнка в другой детский сад. А в Пушкинском, Ступино и Химках приобрели лекарственные препараты.

Игорь Брынцалов также рассказал об участии депутатов в гуманитарных миссиях «Единой России». В октябре их было проведено более 600.

«Депутатский корпус в муниципалитетах собрал 176 тонн различных товаров и принадлежностей, которые уже направлены в зону СВО и жителям прифронтовых территорий. Из Дмитровского городского округа передали дизельные генераторы, тепловизоры, печки-буржуйки и бронежилеты.Мытищи закупили автомобиль, систему радиоэлектронной борьбы и медикаменты, а Егорьевск — мотоцикл, 150 плит ОСП и продукты питания», — рассказал руководитель фракции в областном парламенте.

В основе повседневной работы депутатов личные приёмы и встречи с жителями, в ходе которых собираются наказы и поручения. В октябре провели более 1,2 тысяч таких встреч. В работу принято порядка 3 тысяч обращений, большинство решено положительно.

«Хочу отметить достойную работу большинства фракций в муниципалитетах. Коллеги, обращаю ваше внимание на необходимость не снижать активности, достойно завершить год и выполнить все поставленные задачи», — подчеркнул Игорь Брынцалов.