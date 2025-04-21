В Москве в этом году проведут 5 велофестивалей

В прошлом году в столице в велофестивалях собралось рекордное число участников — более 150 тыс. человек. В этом году их может быть больше — в городе запланировали сразу 5 фестивалей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Любители велоспорта смогут посетить:

Весенний велофестиваль — 17 мая;

Ночные велофестивали — 5 июля и 2 августа;

Осенний велофестиваль — 13 сентября;

Детский велофестиваль — 27–28 сентября.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы популяризируем велодвижение в Москве, чтобы все больше жителей выбирали велосипед для повседневных поездок. В этом помогают и велофестивали, которые с каждым годом собирают все больше участников. Мы видим интерес к таким мероприятиям, поэтому решили увеличить их число — в этом году впервые в истории московских велофестивалей состоится 5 заездов», — сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.