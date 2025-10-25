В Москве состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества

В здании администрации Президента Российской Федерации состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. Основными смыслами мероприятия стали: работа над усилением соблюдения порядка в казачьих обществах, контроль решений атамана Всероссийского казачьего общества, особенно в части поддержки казаков, участвующих в специальной военной операции, их семей, передает пресс-служба Всероссийского казачьего сообщества.

С приветственным словом выступил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Алексей Кириченко.

Он отметил, что место проведения Совета атаманов было выбрано неслучайно — это заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества стало первым, проходящим в непосредственной близости от стен Кремля.

Алексей Кириченко призвал атаманов внимательно относиться к решениям, принятым на заседаниях Совета, и приложить максимальные усилия по обеспечению контроля поступления помощи личному составу, участвующему в специальной военной операции, а также обеспечить заботой вдов и матерей погибших.

Еще один аспект, на который обратил внимание ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, — обеспечение поступления казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил Российской Федерации и на военную службу в соединения и воинские части Вооруженных сил РФ.