В Москве провели интерактивный практикум для бизнеса

В столице провели интерактивный практикум «Как начать поставлять Москве свои товары, работы и услуги? Обучение для предпринимателей работе на Портале поставщиков». Участниками стали представители бизнеса, рассматривающие возможность участия в госзакупках малого объема, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков помогает предпринимателям находить новых потребителей для своей продукции, расширять географию продаж и дает возможности для развития. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса, на который приходится более 90% поставщиков, работающих на платформе. Для желающих предлагать свои товары, работы и услуги государственным учреждениям на Портале поставщиков мы провели интерактивный практикум, посвященный теме работы в госзакупках малого объема. Участники получили практические навыки — от регистрации на ресурсе и оформления электронной подписи до формирования ценовых предложений и универсальных передаточных документов, — которые помогут им участвовать в конкурентных процедурах и поставлять свои товары напрямую столице или в другие регионы», — прокомментировал Пуртов.

Участники практикума узнали об использовании машиночитаемой доверенности и о правилах участия в котировочных сессиях (мини-аукционах) на Портале поставщиков. Также эксперты уделили особое внимание работе с ценовыми предложениями и формированию карточек стандартных товарных единиц.

Департамент города Москвы по конкурентной политике проведет 27 февраля еще один интерактивный практикум, посвященный участию в открытых аукционах по приобретению жилой и нежилой недвижимости, парковочных мест, прав на осуществление коммерческой деятельности и других объектов городского имущества.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,3 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Больше информации об экономике Москвы можно найти в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.

