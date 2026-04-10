В Москве прошел Российский форум по управлению интернетом RIGF 2026

В Москве 7–8 апреля состоялся 16-й Российский форум по управлению интернетом RIGF 2026. Участники обсудили цифровой суверенитет, кибербезопасность и развитие ИИ, сообщает пресс-служба организаторов.

Форум прошел в гибридном формате: площадку посетили более 600 человек, свыше 5 тыс. подключились онлайн. За два дня состоялось девять секций с участием 67 экспертов.

Начальник управления президента РФ Татьяна Матвеева сообщила, что интернетом пользуются более 130 млн человек — 93% населения. По ее словам, Россия входит в число трех стран с выстроенным цифровым суверенитетом.

«Можно сказать, что в Рунете выстроена суверенная цифровая экосистема», — подчеркнула она.

Председатель комитета Госдумы Сергей Боярский заявил о принятых мерах против интернет-мошенничества. Замглавы Минцифры Александр Шойтов напомнил о законе о критической инфраструктуре и пакетах «Антифрод».

С 1 сентября вступят новые требования к идентификации администраторов доменов. Об этом сообщил глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев.

Отдельные сессии посвятили международному цифровому сотрудничеству, развитию национального контента, поддержке языков народов России и применению ИИ в медицине.

«Искусственный интеллект в медицине — это уже не вопрос будущего, а вопрос того, как именно мы его внедряем», — отметил директор Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

На форуме также вручили премию Virtuti Interneti Карену Казаряну.

