В Москве промышленный проект занял первое место в международной премии рекламы и маркетинга

Столичный проект «Москва производит не только впечатление», занял первое место в номинации «Брендированный контент в наружной рекламе» и стал серебряным призером среди стратегий некоммерческих организаций, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

Оба достижения были отмечены в рамках международной премии рекламы и маркетинговых коммуникаций

«В столице более 4,2 тыс. заводов, на которых работает свыше 725 тыс. людей. Проект „Москва производит не только впечатление“ призван популяризировать столичную промышленность. Он был создан для формирования положительного имиджа производств, дополнительного интереса у жителей города к ним и поддержки благоприятного инвестиционного климата», — поделился Овчинский.

По итогам международной премии рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury проект «Москва производит не только впечатление» занял первое место в номинации «Брендированный контент в наружной рекламе», а также стал серебряным призером номинации «Лучшая стратегия некоммерческой организации».

Основная цель информационной кампании — изменить стереотипы о столице, показать ее производственную мощь в противопоставлении антуражу и развлечениям.

Помимо этого, важно донести до жителей и гостей столицы, что город готов принимать современные вызовы и наращивать импортозамещение в ответ на уход некоторых иностранных компаний.

По результатам информационной кампании посещение сайта investmoscow.ru увеличилось вдвое. Так, почти 1,8 млн человек зашло на столичный ресурс во время реализации проекта.

Среди претендентов на получение наград были авторские коллективы, профильные службы, общественные организации и многие другие. Они защищали свои проекты онлайн, после чего жюри выбирали лучших. Победителям и номинантам по итогам мероприятия выдаются дипломы.