В столице наградили лидеров нацпроекта «Производительность труда»

сегодня в 09:20

В Москве подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» и наградили победителей премии «Лидер нацпроекта „Производительность труда“». Награды победителям вручила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В этом году победителями нацпроекта стали компании — участники нацпроекта, которые показали лучшие результаты роста эффективности работы и появления инструментов бережливых технологий.

«Всего в нацпроекте приняли участие 419 компаний Москвы из 12 отраслей экономики. Это обрабатывающие производства, на которые приходится около 60% участников, торговля, строительство, туризм и другие. В результате реализации нацпроекта рост производительности труда на пилотном потоке увеличился в среднем более чем в 1,5 раза, а суммарный экономический эффект компаний превысил 13,5 млрд рублей. Эти показатели — наглядное свидетельство того, что совместная работа города и бизнеса приносит конкретные результаты», — уточнила Багреева.

На сегодняшний день все 419 участников проекта «Производительность труда» завершили пилотный этап нацпроекта и теперь продолжают внедрять полученный опыт на других направлениях работы, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В номинации «Лидер производительности» победила столичная инжиниринговая компания «Инфраструктура ТК»: производительность труда на пилотном потоке компании увеличилась в 2,2 раза.

Награду в номинации «Лидер экономической эффективности» получила столичная компания «АКЗ покрытия», которая сэкономила при помощи нацпроекта свыше 268 млн рублей.

В номинации «Лидер выработки» лучшим участником стала компания «АйТел», разрабатывающая и выпускающая системы промышленной автоматизации, которая нарастила выработку на пилотном потоке в 8 раз.

Кроме этого, лидером по количеству обученных сотрудников стала компания «Газпромтранс» — подготовку бережливым технологиям прошло 47 работников предприятия. В номинации «Наставник бережливых технологий» лидером стал ГУП «Московский метрополитен» — 23 сотрудника организации стали сертифицированными тренерами по бережливым технологиям.

В специальной номинации для СМИ «Лидер информирования» победителем стало Агентство городских новостей «Москва», которое наиболее активно освещало ход реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве.