В Москве подвели итоги нацпроекта «Производительность труда»

сегодня в 17:14

В Москве завершился VI Федеральный форум «Производительность 360». Более 70 спикеров обсудили эффекты от внедрения технологий бережливого производства в строительстве, сельском хозяйстве, нефтехимии, туризме, ИТ и транспортной отрасли, передает пресс-служба форума.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон подвел промежуточные итоги текущего нацпроекта, отметив важность бережливых технологий для развития российских компаний и экономики страны.

«В проекте участвует более 6 000 предприятий из всех регионов страны. За годы реализации нацпроекта эти предприятия добавили в ВВП более 318 млрд рублей», — рассказал Николай Соломон.

Форум посетило более 1 300 человек, в том числе собственники и руководители 900 компаний.

На площадке форума были объявлены предприятия, добившиеся выдающихся результатов в реализации нацпроекта.

В номинации «Лучший региональный центр компетенций» победителями стали Челябинская область и г. Москва. Регионом-лидером по производительности признаны по итогам 2022 года стала Челябинская область, а по итогам 2023 года — Ростовская область. Второе место разделили Краснодарский Край и Республика Татарстан, третье место досталось Самарской области.