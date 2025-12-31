В Москве может выпасть до 25 см снега к 5 января

Обильные ежедневные осадки в Москве сохранятся до 5 января включительно, может выпасть до 25 см снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Работы по очистке мегаполиса от выпавшего снега проводятся круглосуточно и будут идти и в новогоднюю ночь.

Непрерывно специалисты мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы и проводят регламентные работы в соответствии с погодой. Циклами делают сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон, которые также обрабатывают от их гололеда.

Особое внимание в указанных работах уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, ж/д станциям и платформам, объектам соцсферы и потребительского рынка.

Пока светло, рабочие чистят крышы жилых домов от снега. Непрерывно выполняются мероприятия по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.

Автомобилистам напомнили, что на улицах столицы работает снегоуборочная и погрузочная техника. Их также попросили быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не препятствовать движению техники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.