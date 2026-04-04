В Москве и области объявили «желтый» уровень опасности погоды на 5 апреля

В Москве и области с 09:00 до 21:00 5 апреля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

5 апреля в Москве ожидается мощный северо-западный ветер. Его скорость составит до 15 метров в секунду.

В Подмосковье тоже объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 5 апреля. Скорость ветра достигнет также 15 метров в секунду.

В Подмосковье до 16:00 действует «оранжевый» уровень опасности погоды из-за наводнения. Высокое половодье ожидается на реках Протва у Вереи, Катыш у Троицкого, Нерская у Куровского, Нара у Наро-Фоминска, Озерна у Городища, Малая Истра у Киселева, Пахра у Стрелковской фабрики, Воря у Мишнева, Северка у Покровского.

