В Москве два человека получили реальные сроки за незаконную миграцию

В Мещанском суде Москвы вынесли вердикт по громкому делу о нелегальной миграции. Двое обвиняемых получили реальные тюремные сроки, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Главный фигурант дела — Владимир Халфин — проведет 6 лет в колонии общего режима. Его признали виновным сразу по двум статьям: за организацию незаконной миграции и дачу взятки. Помимо заключения, ему назначен денежный штраф.

Его сообщник Якуб Абдулкадыров получил на год меньше — 5 лет колонии общего режима. Его осудили только за помощь нелегальным мигрантам. Суд также обязал его выплатить штраф.

В обоих случаях сумма штрафов не уточняется.