В Москве дали старт Военно-патриотическому диктанту

В столице дали старт IV ежегодной Всероссийской просветительской акции «Военно-патриотический диктант — 2025». По словам зампреда Совета Федерации Инны Святенко, в этот раз в ней может принять участие более миллиона человек, передает корреспондент РИАМО.

Старт акции дали в Центральном академическом театре Российской Армии. Множество юношей и девушек собрались в актовом зале, чтобы проверить свои знания.

«Сегодня был дан старт Военно-патриотическому диктанту, который проходит по всей стране, и ребята его пишут на двух тысячах площадок. <…> Они (для диктанта — ред.) изучали историю, географию, изучали все, связанное с историческими эпохами России. Важно то, то по всей стране собрались ребята и делают это не просто добровольно, а с удовольствием», — сказала Святенко.

Она отметила, что с каждым годом количество участников возрастает. Святенко поделилась предположениями, что в этот раз диктант напишет более одного миллиона человек.

«По состоянию на прошлый год у нас 800 тысяч участников диктанта. Я уверена, что это не предел того, чего мы можем добиться. В этом году, я думаю, рекорд будет побит», — сказала директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», создатель Военно-патриотического диктанта Дарья Борисова.

Борисова добавила, что организаторы не стремятся к усложнению или упрощению вопросов в диктанте, главное, чтобы вопросы были разнообразные. Например, интерактивные, те, где потребуется применить логику и смекалку.

«Я как офицер, который пробыл в армии более тридцати лет, конечно, испытываю чувство гордости за нашу великую страну и самое главное — гордости за наших ребят. Я всегда говорю, что у нас самые светлые, самые прекрасные, самые лучшие дети. Ребята, которые сегодня пишут диктант, как говорили, более миллиона человек, это те ребята, которые в будущем будут прославлять нашу великую страну и на военном поприще, и на трудовом. Здорово, что такая традиция есть. Историю надо знать, чтить и на ней учиться», — сказал Герой России, депутат Мосгордумы Аркадий Корольков.

Акция проходит с 2022 года. Она имеет особенное значение в 2025 году — проводится в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пятилетия со дня основания центра «Авангард».

«Эта акция не смогла бы существовать без поддержки правительства Москвы, правительства Московской области, министерства обороны, всех наших друзей и партнеров», — подчеркнула Борисова.

