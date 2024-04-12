В Москве арестовали экс-директора «Гостеха» по делу о платформе «Горизонт»

Экс-директора «Гостеха» Демченко арестовали по делу о хищении 20 млн рублей

В Москве арестовали бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко. Он проходит по делу о хищении более 20 млн рублей, сообщает ТАСС .

Компания «Цифрум» развивает в России государственные информационные системы. 20 млн рублей были выделены на создание платформы «Горизонт».

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Демченко под стражу до 25 мая. Ожидается, что адвокаты бывшего директора «Гостеха» обжалуют арест.

Ранее в Ростовской области задержали бизнес-коуча и блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Блогера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.