В Москве 26 сентября пройдет международная конференция «Экологическое машиностроение»

26 сентября в гостиничном комплексе «Президент-отель» в Москве состоится III Международная научно-практическая конференция «Экологическое машиностроение», посвященная вопросам развития отрасли, международной кооперации в сфере экологической безопасности на производстве, импортозамещения и технологического суверенитета, а также внедрения передовых технологий в производственные процессы и развития кадрового потенциала. Об этом сообщает пресс-служба АР НПК «ТЕХЭКОМАШ».

Экологическая безопасность является важнейшим аспектом устойчивого развития России и ее регионов, а внимание к этим вопросам на производстве — экономическая необходимость. Для того, чтобы создавать в компаниях эффективные экологические службы, снижать объемы выбросов и отходов, заменяя вредные технологии более безопасными, несомненно, важно своевременно узнавать о новых прорывных технологиях и проектах, обмениваться опытом с коллегами, участвовать в профильных мероприятиях, укреплять имеющиеся деловые связи и находить новые полезные контакты.

Успешное решение экологических проблем возможно только при комплексном подходе, учитывающем региональные особенности и активное участие всех заинтересованных сторон.

В конференции смогут принять участие:

Руководители промышленных предприятий;

Специалисты в области экологии;

Производители экологического оборудования;

Разработчики и поставщики технологических решений;

Представители государственных структур;

Научно-экспертное сообщество и профильные общественные организации, в также все те, кто заинтересован в развитии экологического машиностроения.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты отрасли, представители госорганов и крупнейших компаний. На мероприятии также можно обзавестись новыми контактами, и даже дойти до подписания соглашений о сотрудничестве. Также можно будет обсудить реальные кейсы и внедрение передовых технологий; знакомство с новейшими технологиями с участием лидеров рынка, секции по стратегическим направлениям.