В Москве 26 сентября пройдет международная конференция «Экологическое машиностроение»
26 сентября в гостиничном комплексе «Президент-отель» в Москве состоится III Международная научно-практическая конференция «Экологическое машиностроение», посвященная вопросам развития отрасли, международной кооперации в сфере экологической безопасности на производстве, импортозамещения и технологического суверенитета, а также внедрения передовых технологий в производственные процессы и развития кадрового потенциала. Об этом сообщает пресс-служба АР НПК «ТЕХЭКОМАШ».
Экологическая безопасность является важнейшим аспектом устойчивого развития России и ее регионов, а внимание к этим вопросам на производстве — экономическая необходимость. Для того, чтобы создавать в компаниях эффективные экологические службы, снижать объемы выбросов и отходов, заменяя вредные технологии более безопасными, несомненно, важно своевременно узнавать о новых прорывных технологиях и проектах, обмениваться опытом с коллегами, участвовать в профильных мероприятиях, укреплять имеющиеся деловые связи и находить новые полезные контакты.
Успешное решение экологических проблем возможно только при комплексном подходе, учитывающем региональные особенности и активное участие всех заинтересованных сторон.
В конференции смогут принять участие:
- Руководители промышленных предприятий;
- Специалисты в области экологии;
- Производители экологического оборудования;
- Разработчики и поставщики технологических решений;
- Представители государственных структур;
- Научно-экспертное сообщество и профильные общественные организации, в также все те, кто заинтересован в развитии экологического машиностроения.
В работе конференции примут участие ведущие специалисты отрасли, представители госорганов и крупнейших компаний. На мероприятии также можно обзавестись новыми контактами, и даже дойти до подписания соглашений о сотрудничестве. Также можно будет обсудить реальные кейсы и внедрение передовых технологий; знакомство с новейшими технологиями с участием лидеров рынка, секции по стратегическим направлениям.