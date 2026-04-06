В Московском регионе услуги по родовым сертификатам получили 60 тысяч женщин

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оплатило услуги по родовым сертификатам для 60 тыс. женщин и 37,8 тыс. новорожденных. За оказание медицинской помощи в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни в медицинские организации региона перечислено свыше 325 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Поддержка для будущих мам и малышей

Отделение Соцфонда заботится о том, чтобы будущие мамы получали гарантированные меры поддержки. Одна из них — родовый сертификат. Это электронный документ, позволяющей женщине выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год жизни.

Какие услуги можно оплатить

Документ состоит из четырех талонов, каждый из которых заполняется при обращении пациентки в медицинское учреждение. Затем данные автоматически направляются в Отделение СФР по Москве и Московской области для оплаты услуг.

Обналичить средства по талонам невозможно. Они перечисляются на лицевые счета организаций, оказавших медицинскую помощь маме и ее малышу.

Сертификатом оплачиваются услуги, оказанные государственными медучреждениями в рамках обязательного медицинского страхования. Это могут быть консультации во время беременности, юридическая, психологическая или социально-медицинская поддержка, а также сопровождение родов и наблюдение за ребенком в течение первого года жизни. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, документ не формируется.

При многоплодной беременности будущей маме полагается лишь один родовыйсертификат, поскольку он выдается на женщину, а не на ребенка.

Как оформить сертификат

Получить электронный родовый сертификат можно на любом сроке беременности. При первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники женщине необходимо предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.