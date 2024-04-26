В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы

В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице период предупреждения из-за грозы продлится с 15:00 до 21:00 26 апреля, а в Подмосковье — с 12:00 до 21:00 26 апреля.

Порывы ветра в регионе достигнут 15 метров в секунду.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Аналогичный уровень погодной опасности будет действовать в Смоленской, Рязанской, Курской, Калужской и других областях.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье и столице в пятницу облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов.