Продажи валюты на внутреннем рынке России вырастут в 10 раз

Центробанк России нарастит обороты продажи валюты и золота в 10 раз

Банк России намерен увеличить продажи золота и валюты на внутреннем рынке в 10 раз в рамках бюджетного правила, достигнув отметки до 6,25 млрд рублей в день, пишет РБК .

С 6 мая по 8 июня Минфин России каждый день будет тратить на покупку иностранной валюты и золота 5,55 млрд рублей. Центробанка будет в том числе зеркалировать эти операции и в итоге регулятору удастся нарастить продажу валюты на внутреннем рынке в 10 раз.

Согласно планам, ежедневные продажи должны достигнуть6,25 млрд рублей против 600 млн рублей месяц к месяцу.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд рублей», — сообщили в Минфине.

Ранее Центробанк России поручил кредитным организациям усилить контроль купли-продажи золота в слитках. Экономист Сергей Толкачев считает, что такой запрет принесет пользу стране.