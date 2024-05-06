Врио главы городского округа Домодедово назначена Евгения Хрусталева

«Домодедово будет возглавлять Евгения Михайловна Хрусталева. Работает она в Домодедове давно. И экономика, и бизнес, и инвестиции, но вместе с тем всегда важно не забывать и о хозяйственных вопросах», — сказал Воробьев на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.

Глава региона выразил надежду на то, что Хрусталева успешно все это реализует на территории городского округа.

Ранее глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию.

До этого Хрусталева в должности замглавы администрации курировала имущественный блок, агропромышленные комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, вопросы охраны окружающей среды, осуществление муниципального контроля и другие направления.