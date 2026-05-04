В Московской области прошла встреча ЛДПР с сотрудниками пожарно-спасательных подразделений

В Московской области прошло мероприятие с участием сотрудников пожарно-спасательных подразделений, ветеранов службы и добровольцев. Депутат Государственной Думы и Координатор Московского регионального отделения ЛДПР Валерий Сергеевич Селезнев от себя, а также от имени лидера партии Леонида Эдуардовича Слуцкого, поздравил сотрудников 27-й пожарно-спасательной части, сообщает пресс-служба партии.

В рамках мероприятия были вручены Почетные грамоты и статуэтки «Сокол ЛДПР» начальнику части Андрею Александровичу Галошину и заместителю начальника Андрею Михайловичу Мелехину.Также теплые слова прозвучали в адрес участников СВО и волонтеров, проходивших службу на различных направлениях и награжденных государственными наградами за спасение жизней.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с различными аспектами несения службы: социальные гарантии, пенсионное обеспечение, жилищная поддержка, а также признание заслуг сотрудников экстренных служб.

Центральной частью мероприятия стало награждение отличившихся сотрудников. Валерий Селезнев лично поблагодарил пожарных и спасателей за службу, подчеркнув, что их работа связана с ежедневным риском и высокой ответственностью за жизни людей.

Особое внимание было уделено действующему порядку перерасчета пенсий. В настоящее время выплаты пересчитываются только за последние 12 месяцев с момента обращения, что, по мнению ЛДПР, не отражает реальный вклад сотрудников. Партия выступает за пересмотр этого механизма — вплоть до полной отмены ограничения либо увеличения срока перерасчета до 3–5 лет.

Также в ходе встречи обсуждались предложения по обеспечению жильем. Речь идет о предоставлении единовременной социальной выплаты всем пожарным и спасателям, вставшим в очередь до 2027 года, а также о введении гарантированных сроков ее получения — не позднее трех лет после выхода на пенсию начиная с 2030 года.

Подводя итоги, Валерий Селезнев подчеркнул, что система социальной поддержки пожарных и спасателей требует последовательной доработки. Речь идет о формировании прозрачной и справедливой модели, учитывающей реальные условия службы.

Все предложения, озвученные в ходе встречи, будут обобщены и направлены в дальнейшую работу. Проведенное мероприятие подтвердило важность прямого диалога с профессиональным сообществом для выработки эффективных решений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.