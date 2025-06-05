В мкр Купавна Балашихи планируют капитально отремонтировать детский сад

В мкр. Купавна Балашихи в следующем году планируют капитально отремонтировать детский сад, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации дошкольного отделения № 5 МБОУ „Гимназия № 9“ в микрорайоне Купавна города Балашиха городского округа Балашиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ „Гимназия № 9“ (дошкольное отделение № 5), Московская область, г. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д. 10».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 1247,5 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.