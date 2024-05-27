В минувшие выходные в Наро-Фоминске прошло два праздника

24 мая в Наро-Фоминском городском округе отметили праздник — День Наро-Фоминского городского округа и День города воинской славы Наро-Фоминска, передает пресс-служба администрации городского округа.

Три даты неразрывно связаны: 7 лет городскому округу, 98 лет Наро-Фоминску и самая значительная — 395 лет с момента первого упоминания в летописях о Наро-Фоминской земле.

Традиционно ни один праздник не обходится без представителей побратимов.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ с удовольствием поприветствовал делегации Бобруйска из братской Беларуси, города воинской славы Вязьмы, Кантемировского муниципального района Воронежской области, столичного района Сокольники, города Чистополя республики Татарстан. В полку побратимов прибыло: Роман Львович подписал соглашение об установлении побратимских отношений с муниципальным образованием Балтийский городской округ Калининградской области.

Также за особые заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность Почетными гражданами Наро-Фоминского городского округа стали Евгений Семенович Евдокимов и Владимир Михайлович Мельников.

Глава округа с особым чувством вручал соответствующие знаки отличия Евгению Семеновичу: недавно этот заслуженный офицер, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, отметил столетний юбилей. Преклоняемся перед величием подвига его поколения, и недаром весь зрительный зал ЦДК Звезда» стоя рукоплескал ему в едином порыве.

Также с большим удовольствием глава вручил нашим лучшим труженикам заслуженные награды, среди которых — благодарность и благодарственное письмо губернатора Московской области, благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, знак «За заслуги перед Наро-Фоминским городским округом», почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма главы городского округа.

Нашли своих героев и награды от Московской областной Думы и окружного Совета депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.