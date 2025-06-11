В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о том, как выбрать вкусное мороженое

Каждый год 10 июня празднуется Всемирный день мороженого — особый праздник для сладкоежек по всему миру. В России мороженое известно с древних времен. Крестьянская традиция зимой делать десерты из творога, сметаны, изюма и сахара, замораживая их на холоде, существовала еще в старину. В те времена мороженое делалось вручную без особых технологий. Сегодня, чтобы отметить Всемирный день мороженого, можно купить это лакомство в магазине, однако важно уметь выбрать качественный и натуральный продукт. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендуют при выборе мороженого применять систему маркировки «Честный ЗНАК». Если код недействителен или у товара есть нарушения (истекающий срок годности, запрещен к реализации или товар выведен из оборота), приложение уведомит покупателя о возможной проблеме.

Обращайте внимание на состав: если в названии указаны слова «молочное», «сливочное», «пломбир» или «кисломолочное», то растительного жира в составе не должно быть. Лучше отдавать предпочтение мороженому из натуральных и качественных ингредиентов, избегать продукции с поврежденной упаковкой и выбирать варианты с минимальным или отсутствующим сахаром.

По данным за первые 4 месяца текущего года, объем производства мороженого в Московской области составил 23,7 тыс. тонн. Это более 39,8% общего объема мороженого, произведенного в ЦФО, и около 12,8% от всей продукции в России. Такой результат достигнут благодаря работе ведущих предприятий региона, таких как ООО «Фронери Рус», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Богородский хладокомбинат» и ООО «Иль Мио Мороженко».

Потенциальный спрос на натуральные продукты и высокий уровень производства говорят о дальнейшем росте популярности этого сладкого деликатеса в Московской области и всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.