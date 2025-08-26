В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о новых правилах контроля качества зерна

С 21 августа в России вступили в силу нововведения в области государственного контроля за качеством и безопасностью зерна. Эти изменения были утверждены постановлением правительства РФ и направлены на модернизацию методов проведения проверок, а также на изменение периодичности контрольно-надзорных мероприятий для зернохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Одним из ключевых новшеств является внедрение средств дистанционного взаимодействия при проведении инспекционных проверок. Теперь сотрудники Россельхознадзора смогут использовать видеосвязь и специальное мобильное приложение «Инспектор», что значительно повысит оперативность, эффективность и прозрачность проверки. Такой подход сокращает необходимость частых личных визитов и позволяет отслеживать состояние зернохранилищ в режиме онлайн.

Поворот к цифровым технологиям сочетается с изменением периодичности плановых проверок, которая теперь зависит от уровня риска, присвоенного конкретному объекту. Для зернохранилищ высокого риска (объемом более 100 тыс. тонн) установлено проведение одних плановых проверок раз в два года. В то же время вводится обязательное ежегодное профилактическое посещение, в ходе которого специалисты будут отбирать пробы зерна для анализа — это позволит своевременно выявлять возможные нарушения и предупреждать угрозы безопасности.

Для объектов среднего риска (хранилищ объемом от 20 до 100 тыс. тонн) плановые проверки, ранее проводившиеся раз в три года, полностью отменяются. Вместо них будут организованы профилактические визиты, периодичность которых определит отдельное постановление правительства. Эти профилактические мероприятия также нацелены на контроль состояния зерна, предупреждение нарушений и снижение нагрузки на бизнес.

Кроме того, отменены обязательные профилактические визиты для начинающих участников зернового рынка — предприятий, только вошедших в отрасль производства, хранения, перевозки или реализации зерна. Это решение направлено на снижение административных барьеров для новых участников рынка и стимулирование развития зерновой инфраструктуры.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2024 год общий объем запасов зерна в регионе достиг 381,3 тысячи тонн. Из этого объема наиболее крупными хранилищами являются АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», в котором хранится 182,2 тыс. тонн зерна, далее идет ОАО «Геркулес» с запасами в 77 тыс. тонн, и АО «Куриное Царство», хранящее 50 тыс. тонн, а в целом по области насчитывается около 70 зернохранилищ, предназначенных для хранения зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.