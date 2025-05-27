В Минблагоустройства Подмосковья рассказали об открытии пляжного сезона 1 июня

В Подмосковье 1 июня открывается пляжный сезон. В настоящее время ведутся подготовительные работы на пляжах и местах отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Ежегодно мы готовим территории у воды к летнему сезону. В этом году будут открыты 164 пляжа и места отдыха у воды. В прошлом сезоне наши пляжи посетило более 1,3 млн человек, а в этом году мы ожидаем 1,5 млн посетителей. В рамках подготовки проводятся работы по завозу песка, акарицидной обработке и водолазному обследованию. Особое внимание уделяется подготовке пляжной инфраструктуры — кабинам для переодевания, душевым, лежакам, волейбольным площадкам, спасательным вышкам и постам, а также объектам бизнеса — точкам проката и торговли», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Особой популярностью пользуются пляжи «Голубое озеро» в Луховицах и «Любляна» в Егорьевске, а также пляжи в Зарайске, Талдоме и на Сенеже в Солнечногорске.

Также популярны Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, Волкушинский карьер в Лыткарино и пруд в Электростали. В ведомстве напомнили, что купаться следует только в разрешенных и оборудованных местах.

Ознакомиться с перечнем всех пляжных зон этого года можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.