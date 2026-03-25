В Михневе Ступинского округа провели выездную администрацию

Во встрече приняли участие представители профильных служб, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Ассоциации ветеранов СВО, правоохранительных органов и депутаты совета депутатов округа. Обращения жителей касались дорожной инфраструктуры, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и медицины.

Заместитель главы муниципалитета Сергей Медведев сообщил, что особое внимание уделили теплоснабжению и модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В эту зиму уже работали две новые котельные. Сейчас планируем ввести объект мощностью 27 мегаватт к началу летнего периода, чтобы подойти к отопительному сезону с дополнительными мощностями. Продолжаем прокладку сетей, в том числе вдоль улицы Московской. После завершения отопительного периода решим вопрос с раскопками на улице Библиотечной — подрядчик определен, летом восстановим благоустройство», — рассказал Медведев.

Депутаты совета депутатов вели личный прием граждан, фиксировали обращения и взяли на контроль вопросы, требующие межведомственного взаимодействия.

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев отметил, что такой формат позволяет оперативно реагировать на проблемы жителей и добиваться конкретных решений. Все поступившие обращения переданы профильным службам, подобные встречи в округе продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.