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В МГИМО-Одинцово состоится день открытых дверей 22 марта

Абитуриентов Одинцовского округа и Московской области приглашают на день открытых дверей МГИМО-Одинцово, который состоится 22 марта с 11:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече сотрудники вуза подробно расскажут про подготовительные курсы и учебные программы университета, школы бизнеса, колледжа и лицея МГИМО. Участники смогут познакомиться с представителями образовательных программ, задать им интересующие вопросы, волонтеры расскажут о студенческой жизни в кампусе.

Программа включает: экскурсию по кампусу, консультирование абитуриентов, обзор особенностей приема и возможностей языковой подготовки, презентацию программ высшего и среднего образования.

Для участия в мероприятии требуется пройти обязательную регистрацию по ссылке. Для входа необходимо иметь при себе оригинал паспорта.

Встреча будет проходить в Одинцовском кампусе МГИМО по адресу: Московская область, Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 3 (вход со стороны Спортивно-оздоровительного комплекса).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.