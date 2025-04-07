В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг
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На неделе бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут в 6 офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:
- 7 апреля г. о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Художественный пр-д, д. 6;
- 8 апреля г. Шатура, ул. Спортивная, д. 6 и г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2;
- 9 апреля г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д. 3;
- 10 апреля г. Пушкино, пр-кт Московский, д. 54А;
- 11 апреля г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.
Специалисты «ЦМУ» расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы. Консультанты также предоставят подробную информацию по этим и другим интересующим граждан вопросам.
Найти консультантов центра мемориальных услуг в МФЦ можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.