сегодня в 12:15

В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

На неделе бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут в 6 офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

7 апреля г. о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Художественный пр-д, д. 6;

8 апреля г. Шатура, ул. Спортивная, д. 6 и г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2;

9 апреля г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д. 3;

10 апреля г. Пушкино, пр-кт Московский, д. 54А;

11 апреля г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3.

Специалисты «ЦМУ» расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы. Консультанты также предоставят подробную информацию по этим и другим интересующим граждан вопросам.

Найти консультантов центра мемориальных услуг в МФЦ можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.