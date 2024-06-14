В МФЦ Лобни организован пункт обмена книгами

В МФЦ городского округа Лобня по адресу: ул. Ленина, 21, открылась «библиотека путешествующих книг» или пункт буккроссинга. Здесь каждый может оставить уже прочитанную книгу и взять ту, которую еще не читал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Буккроссинг — это удивительное движение, которое объединяет людей через обмен книгами. Книги — это источник мудрости и вдохновения. Присоединяйтесь к нашему буккроссингу в МФЦ. Погружайтесь в мир чтения, берите книги и делитесь своими с другими читателями», — прокомментировала директор лобненского МФЦ Оксана Мельничук.

Общепризнанная польза от чтения такова: расширение кругозора, снижение уровня стресса, развитие воображения и эмоционального интеллекта, увеличение словарного запаса, улучшение памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.