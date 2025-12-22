В МАХ появился чат дальнобойщиков России

В мессенджере МАХ дальнобойщики со всей России создали чат для общения и обмена опытом. В нем они делятся дорожными байками и поют караоке в кружках — от Высоцкого до Вани Дмитриенко, показывают рисунки своих детей, спорят о лучших шашлычных на трассах и выкладывают кадры из кабины. Один из недавних популярных постов — кот, которого водитель «принял на работу экспедитором» и который, по словам хозяина, просит зарплату сосисками.

Участники также обсуждают бытовые детали жизни в рейсе: показывают наклейки на фурах, делятся историями о талисманах в дороге — от «счастливого» носка до банки с солёным огурцом, без которого, по словам одного из водителей, «лучше не выезжать». В чате публикуют личные истории из рейсов и обсуждают повседневные ситуации, знакомые каждому, кто проводит много времени за рулем.

Видео и изображения из чата доступны по ссылке.