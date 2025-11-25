В м. о. Истра за месяц вывезено почти 5 несанкционированных свалок

5 несанкционированных свалок общим объемом более 240 кубометров вывезено в муниципальном округе Истра за период с 23 октября по 13 ноября с земель неразграниченной и муниципальной собственности, а также земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы проверены по адресам:

вблизи д. Павловское — 60 кубометров;

вблизи д. Рычково — 140 кубометров;

вблизи д. Духанино — 6 кубометров;

у ЦКАД вблизи д. Славково — 40 кубометров.

Локальные свалки, как правило, являются результатом найма непроверенных нелегальных извозчиков, которые транспортируют мусор от клиента в лесополосу или места, где отсутствуют камеры.

В очередной раз напоминаем жителям: будьте внимательны при выборе перевозчика строительных и иных отходов, проверяйте у них разрешительные документы на право ведение такой деятельности.

На сайте министерства экологии и природопользования Московской области в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» размещен полный реестр добросовестных специализированных компаний, которые осуществляют вывоз строительных отходов в разрешенные для этого места.

Напоминаем, если вы обнаружили свалку, необходимо сообщить об этом в администрацию м. о. Истра по тел: 8(495)994-85-55 (доб. 363).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.