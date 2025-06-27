В Лыткарине прошли учения аварийных служб

В городском округе Лыткарино состоялось совместное тренировочное занятие аварийных служб. Учения провели сотрудники Люберецкой РЭС совместно с МП «Лыткаринская теплосеть», «Водоканалом Лыткарино», ООО «Прометей Плюс», управляющими компаниями и другими организациями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"От жителя квартиры №63 по месту вызова поступила жалоба на отсутствие газа — предположительно из-за гидратной пробки. Сотрудники «Мособлгаз» проверили участки возле подъездов МКД с помощью трассоискателя, определив местоположение газопровода и его нижней точки для выявления водной закупорки", - рассказал начальник аварийно-диспетчерского участка Люберецкой РЭС Николай Перфильев.

В ходе проверки специалисты «Мособлгаза» выяснили, что причиной нарушения стала самовольная замена газового водонагревателя в квартире №61. Житель перепутал шланги подачи газа и воды, в результате чего вода попала в систему и вызвала образование гидратной пробки — соединения углеводородов и воды, оседающие на внутренних стенках труб и блокирующие подачу газа.

Специалисты подчёркивают, что самостоятельная установка газового оборудования может привести к серьёзным последствиям — от перебоев в подаче газа до угрозы взрыва и отравления угарным газом.

"Уважаемые жители города Лыткарино! Не пытайтесь самостоятельно заменить колонку — это чревато не только гидратными пробками, но и риском отравления угарным газом и/или его утечкой. Для ремонта или замены газового оборудования либо оставьте заявку на сайте РПГУ, либо позвоните через систему 104, либо обратитесь через Личный кабинет клиента Мособлгаза", - добавил Перфильев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.