В Лыткарине пройдет встреча с жителями в формате выездной администрации

Глава городского округа Лыткарино пригласил жителей на открытый прием в формате выездной администрации. Мероприятие состоится 30 января в 18:00 и будет посвящено теме развития здравоохранения округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во встрече примут участиe главный врач Лыткаринской больницы Сергей Андреев, заместители по направлениям работы и заведующие поликлиник ГБУЗ «Лыткаринская больница». Также все желающие смогут адресно задать вопросы заместителям главы администрации и руководителям подведомственных организаций, представителям МосОблЕИРЦ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, региональных ведомств.

Сейчас в городском округе завершается ремонт в терапевтическом корпусе больницы, окончание работ запланировано в январе. В 2025 году начнется капитальный ремонт хирургического корпуса, в рамках которого предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций, полная перепланировка помещений в соответствии с едиными требованиями оказания медицинской помощи в стационарных условиях и закупка современного медицинского оборудования. На данный момент архитекторы создают проектировочные решения для здания и проходят экспертизу.

Выездная администрация состоится на базе местного Дома детского творчества по адресу: улица Ленина, строение 27А. Вход свободный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.