В Лыткарине пройдет прием жителей 13 февраля

В городском округе Лыткарино 13 февраля в 18:00 состоится очередная встреча с жителями в формате «Выездная администрация». Об этом сообщил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов в своем телеграм-канале.

Любой желающий житель сможет адресно задать интересующие вопросы заместителям главы администрации и руководителям подведомственных организаций, представителям МосОблЕИРЦ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, региональных ведомств, а также, при необходимости, оформить обращение в письменной форме.

Подобный формат общения администрации округа с жителями проходит один раз в две недели. О следующей встречи глава округа сообщает на своей личной странице в телеграме.

Открытый прием состоится в гимназии № 4 (корпус 2) в микрорайоне 6. Вход свободный. Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.