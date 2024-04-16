В Луховицком лесничестве приступили к противопожарному обустройству лесов

В Луховицком филиале ГКУ МО «Мособллес» приступили к установке и размещению стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В рамках государственного задания в 2024 году на территории Луховицкого лесничества должно быть установлено 13 информационных аншлагов и 11 шлагбаумов.

На данный момент произведен ремонт 6 аншлагов в Белоомутском, Ольшанском, Луховицком и Чернореченском участковых лесничествах.

Благодаря противопожарному обустройству гражданам напоминают о недопустимости небрежного обращения с огнем в лесу, мерах предотвращения лесных пожаров и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

В ходе проведения контроля за выполнением работ по ремонту аншлагов замечаний не выявлено. Стенды соответствуют всем требованиям технического задания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.