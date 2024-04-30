Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузии Гуцул перенесли на 27 мая
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Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул перенесли на 27 мая, сообщает РИА Новости.
Евгения Гуцул подозревается в причастности к незаконному финансированию партии, запрещенной в Молдавии.
Как стало известно, сторонники Гуцул собрались на митинг поддержки перед зданием суда в Кишиневе, где проходит рассмотрение процесса.
Однако заседание продлилось меньше часа. Суд принял решение перенести заседание на 27 мая.